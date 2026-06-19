Agglomération chalonnaise

Le marché de producteurs de Chatenoy en Bresse revient ce vendredi à partir de 16h

Par Amandine Cerrone

Publié le 19 Juin 2026 à 06h55

Le marché de producteurs de Chatenoy en Bresse revient ce vendredi à partir de 16h

Rendez vous au sein du parc du château

À partir de 20h30, l'Union musicale proposera un concert pour prolonger la soirée.