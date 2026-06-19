Concours « Je filme le métier qui me plaît » : le palmarès régional dévoilé ce jeudi 18 juin
Publié le 19 Juin 2026 à 06h58
Willy Bourgeois, vice-président de la Région aux lycées et à l'alimentation, à l'offre de formation, à l'apprentissage et à l'orientation, a présidé la cérémonie de remise des prix régionaux du concours « Je filme le métier qui me plaît », jeudi 18 juin 2026 au cinéma Majestic à Dole, en présence d'Anne Fournier, fondatrice du concours national et responsable de l'association Euro-France. Le jury, composé de onze membres, jeunes et experts du monde de l'éducation, de la jeunesse, de l'emploi, de l'insertion, de l'entreprise, des médias et de la communication, était présidé par Pierre Hugues José, docteur en neurosciences et artiste rappeur originaire de Vesoul (Haute-Saône).
À travers la déclinaison régionale de ce concours de productions vidéo, la Région souhaite aider les jeunes et les moins jeunes à mieux connaître leur environnement économique, les secteurs d'activité, les métiers et les savoir-faire des entreprises, tout en permettant aux entrepreneurs de trouver les compétences dont ils auront besoin demain.
Au niveau régional, 28 films étaient en compétition. Ils étaient présentés par les jeunes issus d'établissements d'enseignement (collèges, lycées, CFA, MFR, écoles du supérieur) et de structures associatives ou d'accompagnement (missions locales) de Bourgogne-Franche-Comté. Sept lauréats régionaux ont été récompensés.
Cet événement s'inscrit dans une belle dynamique puisque, dans le cadre du concours national, neuf productions vidéo de Bourgogne-Franche-Comté ont été primées au Grand Rex, à Paris, le 27 mai dernier.
Photos @Région – David Cesbron
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