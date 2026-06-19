Saint-Marcel

AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert COLAS

Publié le 19 Juin 2026 à 06h59

 SAINT-MARCEL


Jaqueline, son épouse ; 
Béatrice, Hervé et Véronique, 
ses enfants ; 
Romain, son petit-fils ; 
Mauricette, sa sœur ; 
Reynald, son filleul ; 
Marie-Line, sa nièce,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gilbert COLAS
survenu à l'âge de 87 ans.

Un hommage lui sera rendu mardi 23 juin, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey. 
Ni fleurs, ni plaques. 
La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.