AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert COLAS

SAINT-MARCEL



Jaqueline, son épouse ;

Béatrice, Hervé et Véronique,

ses enfants ;

Romain, son petit-fils ;

Mauricette, sa sœur ;

Reynald, son filleul ;

Marie-Line, sa nièce,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gilbert COLAS

survenu à l'âge de 87 ans.

Un hommage lui sera rendu mardi 23 juin, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.