Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Monsieur Marcel SOTO

Publié le 19 Juin 2026 à 07h00

 CHALON-SUR-SAÔNE


Annie, son épouse,
Stéphane, Romuald, Sébastien et Benoît, ses fils et ses belles-filles ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
les enfants d'Annie,
ainsi que toute la famille,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel SOTO
survenu à l'âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 juin, à 11h15 au crématorium de bourgogne, Crissey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.