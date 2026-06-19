AVIS DE DECES - Monsieur Marcel SOTO

CHALON-SUR-SAÔNE



Annie, son épouse,

Stéphane, Romuald, Sébastien et Benoît, ses fils et ses belles-filles ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

les enfants d'Annie,

ainsi que toute la famille,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel SOTO

survenu à l'âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 juin, à 11h15 au crématorium de bourgogne, Crissey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.