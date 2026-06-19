Chalon sur Saône

Feu de voiture aux Aubépins dans un garage ce vendredi matin

Par L.G

Publié le 19 Juin 2026 à 07h08

Feu de voiture aux Aubépins dans un garage ce vendredi matin

Il était un peu moins de 6h du mati. quand l'incendie s'est déclaré, rue de Bourgogne à Chalon-sur-Saône, dans un garage au proximité de la résidence Opac. Les secours sont intervenus rapidement afin de limiter toute propagation. 