Chalon sur Saône
Le 22 juin, l'Obélisque de Chalon s'illuminera en vert... et ce n'est pas pour fêter le maintien en Ligue 2 de l'AS Saint-Etienne !
Publié le 19 Juin 2026 à 14h24
À l’occasion de la journée nationale du don d'organes, qui se déroulera lundi 22 juin, Chalon-sur-Saône, Ville ambassadrice du don d'organes, procédera à l’illumination en vert de l’Obélisque.
Chaque année, le 22 juin marque la journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs. À cette occasion, tous les Français sont invités à dire à leurs proches s’ils sont donneurs d’organes et de tissus. Cette journée est aussi l’occasion de remercier celles et ceux qui ont permis, par leur don, de sauver ou d’améliorer la vie d’autres personnes.
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