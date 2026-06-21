Saône et Loire
FEUX DE FORET - Un appel à la vigilance citoyenne renforcée
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 21 Juin 2026 à 09h35
Un dispositif de pré-stationnement des camions citernes a été déployé sur trois points de la Saône et Loire. Les sapeurs-pompiers appréhendent les départs de feu alors que les massifs forestiers sont très secs.
Si pour le moment, tout est sous-contrôle en dehors d'incendies de broussailles vite gérés, ou des parcelles agricoles suite aux moissons, les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont en vigilance renforcée sur l'ensemble des massifs forestiers du département. Un appel à la vigilance renforcée concernant aussi les simples citoyens. Il est vivement recommandé de ne pas recourir aux traditionnels barbecue au charbon de bois ou de jouer avec pétards et autres objets pyrotechniques.
Des camions-citernes de 4000 litres d'eau, avec à leur bord des pompiers spécialisés en maîtrise des feux de forêts, sont prépositionnés à Trembly, à Tournus et à Curdin, précise le SDIS 71. Ils sont prêts à intervenir immédiatement en cas d'incendie mais la première des interventions est celle de la vigilance citoyenne.
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