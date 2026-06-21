Deux ados de 15 ans meurent noyés à Besançon lors d’une baignade interdite

Le terrible drame, emportant deux adolescents de 15 ans, s'est produit ce samedi à Besançon, alors que les deux jeunes ont pris la décision de se baigner dans le Doubs, pour se rafraichir. Le premier a été attiré par les profondeurs du Doubs avant que le second vienne essayer de le sauver, et de se retrouver dans une situation analogue. Malgré l'intervention de témoins, les deux jeunes ont été extrait du Doubs, inconscients avant d'être transférés à l'hôpital de Besançon. Leurs décès ont été prononcés peu de temps après.