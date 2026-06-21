Bourgogne
Deux ados de 15 ans meurent noyés à Besançon lors d’une baignade interdite
Publié le 21 Juin 2026 à 09h41
Un des ados a tenté de porter secours à son ami, dans cet endroit du Doubs, interdit à la baignade.
Le terrible drame, emportant deux adolescents de 15 ans, s'est produit ce samedi à Besançon, alors que les deux jeunes ont pris la décision de se baigner dans le Doubs, pour se rafraichir. Le premier a été attiré par les profondeurs du Doubs avant que le second vienne essayer de le sauver, et de se retrouver dans une situation analogue. Malgré l'intervention de témoins, les deux jeunes ont été extrait du Doubs, inconscients avant d'être transférés à l'hôpital de Besançon. Leurs décès ont été prononcés peu de temps après.
-
Le Boxing Club San Rémois fier de ses combattants après une saison riche en enseignements
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
Les Nocturnes de la Citadelle reviennent le 26 juin
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
-
Musique, barbecue sauvage, déchets... autour du lac des Près Saint-Jean, une fidèle d'info-chalon pousse un coup de gueule
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves