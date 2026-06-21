Les golfeurs chalonnais se mobilisent contre la mucoviscidose aux côtés du Kiwanis Chalon Côte Chalonnaise

Au fil des années le Green de l’Espoir est devenu un rendez-vous incontournable de la saison golfique chalonnaise.

Et cela dure maintenant depuis plus de deux décennies… Il est vrai que la compétition organisée par l’AS Golf et le kiwanis-club Chalon Côte chalonnaise n’est pas une épreuve tout-à-fait comme les autres. Au côté sportif s’ajoute en effet un aspect caritatif avec une belle cause à la clé : le soutien à la recherche contre la mucoviscidose, maladie génétique rare et incurable, et détruisant progressivement les poumons et le système digestif.



Un don de 1 150 €



Ce dimanche 14 juin, lors de la remise des prix de l’édition 2026, Pierre Guyon, vice-président de l’AS Golf, a ainsi eu le plaisir de remettre à Gérard Calpena, président du kiwanis-club Chalon Côte chalonnaise, un chèque d’un montant de 1 150 €, somme représentant l’intégralité des droits de jeu. Un chèque qui sera donné par l’intermédiaire du club service chalonnais à l’association Vaincre la mucoviscidose, laquelle depuis soixante ans accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la maladie.

Gabriel Cattozzo et Joseph Maglione en évidence



Sur un plan sportif, il n’y a pas eu de surprises. Favorite de l’épreuve disputée en scramble à 2, l’équipe formée par Gabriel Cattozzo et Joseph Maglione a logiquement devancé le duo constitué par Didier Moisson et Laurent Nourisson. Auteurs d’un retour impressionnant avec pas moins de six birdies, l’élève de l’école de golf de Chalon et le chevronné capitaine de l’équipe messieurs 2 n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, qui se sont consolés en emportant le classement en net.



Jonathan Bidault n’a pas animé, comme à l’habitude, la remise des prix. Le manager du Golf de la Roseraie participait en effet le week-end dernier au Grand Prix du Château de Chailly et n’a pas raté l’occasion d’inscrire son nom au palmarès en finissant brillamment premier.



La remise des prix s’est terminée dans la plus grande convivialité autour d’un copieux buffet fourni par le magasin Promocash de Chalon et son gérant Pascal Dumontel.

Les résultats

Brut : 1. Gabriel Cattozzo (Chalon) - Joseph Maglione (Chalon) 41, 2. Didier Moisson (Chalon) - Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 38.

Net : 1. Didier Moisson (Chalon) - Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 47, 2. Martine Globet (Chalon) - Michel Secondi (Chalon) 45, 3. Frédéric Laugier (Chalon) - Alain Perrault (Chalon) 45, 4. Alex Majka (Chalon) - Marlene Majka (Chalon) 43, 5. Gabriel Cattozzo (Chalon) - Joseph Maglione (Chalon) 42, 6. Léandre Planté (Chalon) - Faustine Planté (Chalon) 41, 7. Eric Roux (Montceau) - Silvio Ciufici (Montceau) 41, 8. Pierre Guyon (Chalon) - Claude Fieux (Chalon) 40.



Gabriel-Henri THEULOT