Chalon sur Saône
Les golfeurs chalonnais se mobilisent contre la mucoviscidose aux côtés du Kiwanis Chalon Côte Chalonnaise
Par Gabriel-Henri THEULOT
Publié le 21 Juin 2026 à 09h48
Au fil des années le Green de l’Espoir est devenu un rendez-vous incontournable de la saison golfique chalonnaise.
Et cela dure maintenant depuis plus de deux décennies… Il est vrai que la compétition organisée par l’AS Golf et le kiwanis-club Chalon Côte chalonnaise n’est pas une épreuve tout-à-fait comme les autres. Au côté sportif s’ajoute en effet un aspect caritatif avec une belle cause à la clé : le soutien à la recherche contre la mucoviscidose, maladie génétique rare et incurable, et détruisant progressivement les poumons et le système digestif.
Un don de 1 150 €
Ce dimanche 14 juin, lors de la remise des prix de l’édition 2026, Pierre Guyon, vice-président de l’AS Golf, a ainsi eu le plaisir de remettre à Gérard Calpena, président du kiwanis-club Chalon Côte chalonnaise, un chèque d’un montant de 1 150 €, somme représentant l’intégralité des droits de jeu. Un chèque qui sera donné par l’intermédiaire du club service chalonnais à l’association Vaincre la mucoviscidose, laquelle depuis soixante ans accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la maladie.
Gabriel Cattozzo et Joseph Maglione en évidence
Sur un plan sportif, il n’y a pas eu de surprises. Favorite de l’épreuve disputée en scramble à 2, l’équipe formée par Gabriel Cattozzo et Joseph Maglione a logiquement devancé le duo constitué par Didier Moisson et Laurent Nourisson. Auteurs d’un retour impressionnant avec pas moins de six birdies, l’élève de l’école de golf de Chalon et le chevronné capitaine de l’équipe messieurs 2 n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, qui se sont consolés en emportant le classement en net.
Jonathan Bidault n’a pas animé, comme à l’habitude, la remise des prix. Le manager du Golf de la Roseraie participait en effet le week-end dernier au Grand Prix du Château de Chailly et n’a pas raté l’occasion d’inscrire son nom au palmarès en finissant brillamment premier.
La remise des prix s’est terminée dans la plus grande convivialité autour d’un copieux buffet fourni par le magasin Promocash de Chalon et son gérant Pascal Dumontel.
Les résultats
Brut : 1. Gabriel Cattozzo (Chalon) - Joseph Maglione (Chalon) 41, 2. Didier Moisson (Chalon) - Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 38.
Net : 1. Didier Moisson (Chalon) - Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 47, 2. Martine Globet (Chalon) - Michel Secondi (Chalon) 45, 3. Frédéric Laugier (Chalon) - Alain Perrault (Chalon) 45, 4. Alex Majka (Chalon) - Marlene Majka (Chalon) 43, 5. Gabriel Cattozzo (Chalon) - Joseph Maglione (Chalon) 42, 6. Léandre Planté (Chalon) - Faustine Planté (Chalon) 41, 7. Eric Roux (Montceau) - Silvio Ciufici (Montceau) 41, 8. Pierre Guyon (Chalon) - Claude Fieux (Chalon) 40.
Gabriel-Henri THEULOT
-
Le Boxing Club San Rémois fier de ses combattants après une saison riche en enseignements
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
Les Nocturnes de la Citadelle reviennent le 26 juin
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
-
Musique, barbecue sauvage, déchets... autour du lac des Près Saint-Jean, une fidèle d'info-chalon pousse un coup de gueule
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves