Bienvenue à Vesta, nouveau chien guide à chalon

Après l’arrivée d’Urius il y a sept mois, c’est désormais Vesta qui arpente les trottoirs de Chalon en guidant sa nouvelle maîtresse Soumia.

Elle succède à Nesta, une labrador noireâgée de 9 ans qui vient de prendre une retraite bien méritée après sept années de guidage.

Vesta, jeune labrador noire âgée de deux ans, rejoint ainsi l’équipe des chiens guides de Chalon, aux côtés de Sépia et d’Urius.

L'occasion de remercier chaleureusement Annick, sa famille d’accueil, ainsi que Marthial et Adeline, ses éducateurs, pour leur engagement et leur accompagnement tout au long de son parcours.