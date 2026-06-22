Saône et Loire
ANNULÉ en raison de la canicule – SPA GUEUGNON : Samedi 27 juin, le refuge vous ouvre ses portes
Par Nathalie DUNAND
Publié le 22 Juin 2026 à 08h00 , mise à jour le 26 Juin 2026 à 17h35
Si vous avez le projet de sortir un pensionnaire de sa solitude, chat ou chien, et l’accueillir dans votre famille, ou si vous caressez seulement cette idée, cette journée est faite pour vous !
De 10 h 30 jusqu’à 17 h, les portes ouvertes seront l’occasion de casser les préjugés : non, un refuge n’est pas “triste” à visiter. Et son équipe, sur le pont au quotidien, pleine d’énergie et de bienveillance, vous en convaincra. À bas les réserves, venez rencontrer les pensionnaires, choyés du mieux qu’il est possible. Eux seront heureux de vous voir.
Une équipe de choc
Anne Marie Magny, la présidente, Maud, la directrice et toute l’équipe du refuge ADPA ne comptent pas leurs efforts pour offrir à leurs protégés une vie meilleure, dans un foyer bienveillant. N’hésitez pas à leur poser toutes vos questions.
Journée Portes ouvertes
Samedi 27 juin dès 10 h 30, les portes du refuge s’ouvrent en grand pour accueillir ceux qui s’intéressent au bien-être des pensionnaires, et pour certains, qui aimeraient devenir un foyer pour l’un d’eux.
Et si l’on ne peut pas adopter, on peut faire un geste pour aider le refuge ADPA.
Journée festive
Les visiteurs se retrouveront autour d’une buvette et pourront participer à une tombola gagnante à 100 % ! Oui, tous les tickets sont gagnants : la tombola est organisée au profit des petits protégés du refuge.
À tous, bonne journée festive et merci pour eux.
Nathalie DUNAND
[email protected]
Portes ouvertes du Refuge Annie Claude Miniau (ADPA)
Samedi 27 juin 2026 (10 h 30 à 17 h)
3, rue de la Terre des Mottes – Gueugnon
Tél. : 03 85 85 31 45 – 06 69 23 59 37
Mail : [email protected]
Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/
Facebook : ADPA
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four
-
Vous savez quoi ? Vous avez chaud ? Le pire arrive d'ici quelques jours
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
CANICULE - Le Préfet de Saône et Loire interdit toutes les manifestations sportives de plein-air, ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique
-
Près de 20 hectares touchés par l'incendie à Mercurey
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves
-
Les 27 et 28 juin, place aux 40e Montgolfiades de Chalon-sur-Saône