Bourgogne
Concert-hommage aux Beatles, le 11 juillet au Casino de Santenay. Entrée libre
Par Serge DUNAND
Publié le 24 Juin 2026 à 16h24 , mise à jour le 08 Juillet 2026 à 11h06
Ce samedi, “The Beatles la tribute by Patchwork” : un hommage exceptionnel qui replongera le public dans l’univers du groupe le plus mythique de l’histoire de la musique.
L’été s’annonce spectaculaire au Casino JOA de Santenay : découvrez les affiches de la 4e édition des concerts estivaux.
The Beatles by Patchwork : samedi 11 juillet
Le premier concert se tiendra le samedi 11 juillet 2026 à 21 h, avec “The Beatles la tribute by Patchwork”, un hommage exceptionnel qui replongera le public dans l’univers du groupe le plus mythique de l’histoire de la musique. Des mélodies intemporelles aux refrains légendaires où les spectateurs pourront revivre l'énergie et la magie des Beatles.
Événement gratuit et convivial dès 17 h 30
Organisés dans le parc du Casino de Santenay, aux côtés de la Ville de Santenay, deux concerts seront proposés en accès extérieur totalement gratuit !
Une buvette, en partenariat avec les associations Santenoises, ainsi que plusieurs food-trucks seront présents dès l’ouverture de l’espace à 17h30, et ce, tout au long de la soirée.
Le mot de Marie-Cécile Geoffroy, directrice du Casino JOA de Santenay :
« A travers les concerts de The Beatles By Patchwork et de Michel Fugain, nous sommes heureux de présenter deux belles affiches pour cette année 2026. Nous souhaitons voir chaque génération se retrouver, chanter ensemble les plus grands tubes qui ont marqué leur époque et partager et véritable moment de convivialité ! ».
Un événement festif, qui s’inscrit dans la volonté du Casino JOA de proposer des rendez-vous musicaux d’exception tout au long de l’été.
Informations pratiques :
- Concert The Beatles la tribute - samedi 11 juillet 2026
- Concert en extérieur gratuit, Avenue des Sources 21590 Santenay
- Buvette et foodtrucks sur place
Publi-info Serge DUNAND
[email protected]
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