Les élèves de CM2 des écoles Châtenoyennes fins prêts pour leur entrée au collège.

Un peu plus d’une cinquantaine d’élèves des classes de CM2 des trois groupes scolaires de Châtenoy le Royal va entrer en 6ème en septembre 2026 soit au collège Aragon de la ville soit dans un autre établissement.

Châtenoy le Royal compte 3 groupes scolaires dont les élèves de CM2 chaque année vont rejoindre les collèges et faire leur entrée en 6ème. Un passage parfois difficile pour certains où il est indispensable d’avoir encore plus de fournitures scolaires.

Non, monsieur le maire n’a pas joué le Père Noël mais pourtant les élèves de CM2 des trois groupes scolaires de la commune ont bien reçu des mains de Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal, une calculette afin d’être bien équipés à la rentrée septembre 2026 en 6ème.

Les élèves de CM2 de l’école Berlioz étant partis en classe poney, la distribution des calculettes, du permis internet et du Mobili Pass, s’est faite en deux fois.

La classe de CM2 de Frédéric Laurent, directeur de l’école Rostand, a été la première où monsieur le maire Vincent Bergeret accompagné de Marie-Thérèse Boissot adjointe aux affaires scolaires, d’Alexandra Bourgogne directrice du centre social, des animateurs de l’ERJ, des policiers municipaux, s’est rendu et a procédé à la distribution des calculettes, les permis étant remis par les membres de l’ERJ et les policiers municipaux.

Aux épreuves de maniabilité, pour l’école Rostand, les trois premiers sont : 1er Nsituazola Cameron ; 2ème Kasa Arsel et 3ème Amara Chahinez.

Le même jour, élus et agents de la commune sont allés à l’école Cruzille rendre visite aux 19 élèves de CM2 auxquels ils ont remis calculettes, permis internet et Mobili Pass en présence de Christelle Bretin directrice de l’école primaire.

De même qu’à Rostand, un classement maniabilité vélo a eu lieu à Cruzille avec en 1er Heller Gabriel ; en 2ème Perraut Enzo et 3ème Aouina Fares.

Une mention spéciale, appelée "coupe de la persévérance", a été délivrée à Maliza Oussoufa Hassani qui a appris en un temps record à faire du vélo.

Au retour de la classe poney, les 22 élèves de CM2 de la classe d’Edwige Pernot enseignante à Berlioz, ont reçu la visite de monsieur le maire, accompagné de Jeanne-Marie Martin adjointe, de membres du CCAS, de l’ERJ et des policiers municipaux.

En présence de Xavier Houillon directeur de l’école Berlioz, le maire a fait sa distribution de calculettes, les permis ont été donnés par les membres de l’ERJ et les policiers de la ville.

Le grand vainqueur du Mobili Pass sur les 3 écoles est un élève de l’école Berlioz Mathiew. Il a gagné 20mn de Kart.

Les élèves de CM2 de Berlioz comme ceux de Rostand et Cruzille sont prêts pour leur entrée en 6ème au collège au mois de septembre., avec au moins une calculette en poche.

C.Cléaux

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