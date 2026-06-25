Vous avez dit le quartier des Cèdres menacé ?

A quelques centaines de mètres de l'incendie, si certains voisins étaient inquiets de voir des flammes aussi près de leurs domiciles, d'autres étaient en toute confiance, profitant d'une retraite bien méritée. Pas de quoi penser à une éventuelle menace, même si sécheresse et canicule ne font pas bon ménage sur ce secteur de la côte chalonnaise. Clin d'oeil amical à Xavier imperturbable.