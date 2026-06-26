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AVIS DE DECES - Madame Sandrine MONIN

Publié le 26 Juin 2026 à 07h55

 CHALON-SUR-SAÔNE - GERGY


Marie-Claire Monin,
sa maman ;
Philippe Monin,
Sylvie Salagnac et Stéphane,
ses frères et sœurs ;
Déborah et Thomas, Valentin et Estelle, Antoine et Alizée, Léonie, Sacha, Mattéo, Eloïse, 
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sandrine MONIN
à l'âge de 53 ans.

Ses obsèques se dérouleront le lundi 29 juin 2026 à 10 heures en la salle de cérémonie Guillon situé 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir son papa,

Monsieur Robert MONIN
décédé le 4 mars 2022
ainsi que son beau-frère,

Monsieur Jean-Pierre SALAGNAC
décédé le 20 avril 2013.
Ni fleurs ni plaques. Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons pour l'association Toujours Femme. La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

 