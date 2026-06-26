AVIS DE DECES - Madame Sandrine MONIN

CHALON-SUR-SAÔNE - GERGY



Marie-Claire Monin,

sa maman ;

Philippe Monin,

Sylvie Salagnac et Stéphane,

ses frères et sœurs ;

Déborah et Thomas, Valentin et Estelle, Antoine et Alizée, Léonie, Sacha, Mattéo, Eloïse,

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sandrine MONIN

à l'âge de 53 ans.

Ses obsèques se dérouleront le lundi 29 juin 2026 à 10 heures en la salle de cérémonie Guillon situé 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir son papa,

Monsieur Robert MONIN

décédé le 4 mars 2022

ainsi que son beau-frère,

Monsieur Jean-Pierre SALAGNAC

décédé le 20 avril 2013.

Ni fleurs ni plaques. Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons pour l'association Toujours Femme. La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.