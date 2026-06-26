Bourgogne

Incendie à Bazarnes dans l'Yonne : 150 hectares ravagés, le feu toujours pas maîtrisé

Publié le 26 Juin 2026 à 08h48

Incendie à Bazarnes dans l'Yonne : 150 hectares ravagés, le feu toujours pas maîtrisé

Plus de 200 pompiers sont mobilisés.

 Le feu a ravagé près de 150 hectares, dont 120 hectares de sous-bois et 30 hectares de champs agricoles. Les pompiers sont intervenus sur les coups de 17 heures afin de maîtriser le feu. 

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