Saint-Marcel
Le soleil de plomb n’a pas découragé les cyclistes maraîchers ce week-end
Par Amandine Cerrone
Publié le 26 Juin 2026 à 15h16
Au programme ce week-end, la cyclo-montagnarde du Jura (CMJ) a reçu 5 adhérents du VCSM.
Ainsi, Anne-Marie Almeida, Philippe Gaillard, Hervé Vincent, Valérie et Daniel Fleurence ont parcouru les 240 km et 3800m de D+ en deux jours.
Dominique Hugonot l'a faite, lui, sur 1 jour, mais a dû s'arrêter au bout de 180km sur chute (quelques blessures mais ça va bien aujourd'hui fort heureusement).
Outre les nombreuses côtes du parcours, dans ces magnifiques paysages du Jura, les cyclosportifs maraîchers ont dû faire avec la chaleur, parfois extrême, avec donc une attention particulière sur l'hydratation et le rafraîchissement du corps chaque fois que cela était possible, par exemple dans les fontaines.
Sur cette CMJ, le VCSM remporte le trophée du club le mieux représenté : le club félicite tous les participants, qui ont eu le courage de s'engager sur une épreuve longue et difficile.
« La réalisation en 2 jours a permis quelques moments de détente ensemble, bien sympathiques, et c'est aussi ça le plaisir à vélo » ont indiqué les dirigeants du VCSM.
Sur un autre challenge, d'une toute autre dimension, Claude Gallet et Jean Michaudet ont pris dimanche le départ de la Grande Traversée des Alpes pour une durée d'une semaine organisé par des licenciés du club de Crottet.
C'est au programme environ 700km, 20000m de D+ et une petite vingtaine des grands cols mythiques alpins, entre Thonon et Nice.
Le VCSM leur souhaite bonne route et bon courage.
Restez connectés, Info Chalon vous donnera de leurs nouvelles très vite.
Amandine Cerrone
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