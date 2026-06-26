Mercurey

Petit clin d'oeil matinal aux "stars" de Touches

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 26 Juin 2026 à 11h43

Petit clin d'oeil matinal aux "stars" de Touches

Le clin d'œil d'info-chalon.com

Clin d'oeil rafraîchissant à notre duo incontournable du quartier de Touches à Mercurey. Entre Paul et Guy, des décennies de vies dans ce secteur clé de la Côte Chalonnaise, ils ne manquent pas d'histoires et d'anecdotes à raconter à la première occasion. Compte-tenu de la canicule du moment, c'est de bonne heure que les deux compères de Touches ont pu papoter, avant de se mettre à l'abri. 