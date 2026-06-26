Crissey

Crissey - ATTENTION CANICULE Fermeture des écoles les Après-midi des 26, 29 et 30 juin.

Par Christian CLEAUX

Publié le 26 Juin 2026 à 15h00

Crissey - ATTENTION CANICULE Fermeture des écoles les Après-midi des 26, 29 et 30 juin.