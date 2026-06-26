Chalon sur Saône
Aéroclub de Chalon : retour sur la visite à l’usine CEAPR avions ROBIN à Darois
Par Amandine Cerrone
Publié le 26 Juin 2026 à 19h54
Ce mercredi 24 juin, l’aéroclub de Chalon sur Saône organisait une sortie au sein de l’usine CEAPR avions ROBIN à Darois.
Après avoir suivi les cours sur une année scolaire, et passé l’examen du Brevet d’Initiation Aéronautique le mercredi 20 mai dernier au Lycée Hilaire de Chardonnet à Chalon-sur-Saône, les élèves du BIA et quelques membres de l’aéroclub du Grand Chalon se sont donc rendus à Darois, pour visiter la fabrication des avions ROBIN DR400, uniques en Bourgogne depuis 1957.
Les visiteurs sont passées dans les différents ateliers afin de comprendre la fabrication des avions, sous la conduite de Monsieur Casimir Pélissier, Président de CEAPR, que le club remercie pour son accueil et ses explications techniques.
Toute la visite s’est déroulée dans un lieu méconnu du public, ou les jeunes ont peut-être découvert un futur métier aéronautique.
Amandine Cerrone
Photos fournies par le club
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