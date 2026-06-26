Patrick Pinard a offert leurs calculatrices aux futurs 6ème ce jeudi

Ce jeudi 25 juin, Patrick Pinard, maire de la commune d’Epervans, avait lancé les invitations à l’ensemble des CM2 pour une petite cérémonie.

En effet, comme le veut la tradition, celui-ci a reçu les 15 élèves concernés, qui feront leur rentrée en 6ème en septembre, dans les locaux de la mairie, pour leur offrir un petit cadeau.

Après les avoir félicité pour cette scolarité en élémentaire, il leur a remis, aux côtés de quelques uns de ses élus, une calculatrice dont ils feront bon usage en cours de mathématiques.

Sous l’œil bienveillant et fier de leurs parents bien sûr, mais aussi de leur directrice et enseignante Clemence Chougny, les jeunes epervanais étaient ravis de cette mise à l’honneur.

La municipalité a offert des rafraîchissements de rigueur en cette canicule pour clôturer ce bel instant autour d’un moment convivial.



Amandine Cerrone