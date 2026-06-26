«Le Binôme» à Chalon-sur-Saône : un voyage gourmand entre Bourgogne et Bretagne

Le restaurant offre une cuisine entièrement maison où terroirs, créativité et gourmandise se rencontrent. Plus de détails avec Info Chalon.

Il y a des restaurants où l'on vient simplement déjeuner. Et puis il y a ceux où l'on embarque pour un véritable voyage culinaire. C'est exactement ce que propose «Le Binôme», à Chalon-sur-Saône, où le chef Rodolphe Evain et son épouse Élisabeth, qui orchestre le service avec élégance et convivialité, composent un duo aussi harmonieux dans la vie qu'en cuisine.

Dans ce restaurant intimiste d'une vingtaine-cinq couverts, agrémenté d'une agréable terrasse, tout invite à prendre son temps. L'accueil est chaleureux, le cadre convivial, et chaque détail raconte une histoire. Celle d'un chef originaire de Quimperlé (Finistère), tombé amoureux de la Bourgogne. Une rencontre entre deux terroirs qui inspire aujourd'hui toute sa cuisine.

Une cuisine sincère, entièrement faite maison

Ici, rien n'est laissé au hasard. Tout est réalisé sur place, des sauces jusqu'aux glaces artisanales, en passant par le sorbet maison qui fait actuellement sensation auprès des gourmets.

Le repas débute avec une entrée pleine de fraîcheur : abricot rôti et chèvre, relevés d'une huile d'olive parfumée, de graines de tournesol et d'un délicat crumble au romarin. Une assiette colorée, équilibrée, où la douceur du fruit rencontre le caractère du fromage dans une harmonie parfaite. Un régal !

Puis vient le plat signature du chef, véritable emblème de la maison : un suprême de poulet de Bourgogne aux langoustines, accompagné d'artichauts et nappé d'une bisque crémée absolument renversante. Une sauce d'une profondeur remarquable, à la fois puissante et délicate, qui mérite à elle seule le détour.

Ce plat raconte à merveille la belle histoire de Rodolphe et Élisabeth : la rencontre entre la Bourgogne et la Bretagne. D'un côté, un magnifique poulet bourguignon ; de l'autre, les langoustines, clin d'œil gourmand aux origines armoricaines du chef. Une alliance terre-mer maîtrisée avec une rare élégance.

Et quelle découverte en accompagnement ! Les fameux beignets de Marcel, de petites pommes de terre sublimées selon une recette venue du côté d'Annecy (Haute-Savoie). Croustillants à l'extérieur, incroyablement fondants à l'intérieur, ils apportent une gourmandise irrésistible à l'ensemble.

Un dessert qui surprend et séduit

Pour terminer, le chef propose son autre création emblématique : ganache chocolat-cassis, crumble cacao et sorbet au persil.

Oui, un sorbet au persil.

L'idée peut surprendre... jusqu'à la première cuillère. Frais, végétal, subtilement parfumé, il apporte une légèreté étonnante au chocolat et au cassis. Ce sorbet, entièrement réalisé maison comme toutes les glaces du restaurant, est aujourd'hui le véritable coup de cœur des clients.

Le goût des bons produits

«Le Binôme» met un point d'honneur à travailler des produits soigneusement sélectionnés. Le beurre local est retravaillé et sublimé par le chef; simplement dégusté avec le délicieux pain frais spécialement élaboré pour le restaurant par Nicolas Cretin de La Boulangerie du Théâtre, 48 Rue aux Fèvres, il devient déjà une petite expérience gastronomique à vivre au moins une fois dans sa vie.

Au fil des assiettes, dans ce beurre, apparaissent également la salicorne, quelques notes de citron, de la moutarde en grains... autant de touches qui rappellent les embruns bretons sans jamais trahir la générosité authentiquement bourguignonne.

La carte, volontairement courte, évolue régulièrement avec quatre entrées, quatre plats et quatre desserts, permettant au chef de privilégier la fraîcheur et le fait maison.

Les enfants aussi sont choyés

L'établissement n'oublie pas les plus jeunes avec un véritable menu enfant, loin des propositions habituelles.

Ils peuvent choisir entre un suprême de volaille ou un poisson à la carte, accompagnés d'un sirop à l'eau et d'une glace artisanale maison. En entrée, ils ont même droit à du foie gras au cassis ou à un gravelax de saumon au gin. Une belle manière d'initier les jeunes gourmets aux plaisirs de la gastronomie.

Des formules accessibles

«Le Binôme» propose une formule à la carte disponible aussi bien le midi que le soir :

• Menu complet (entrée, plat, dessert) : 44 €

• Entrée + plat : 37 €

• Plat + dessert : 36 €

• Plat seul : 25 €

Le restaurant propose également, uniquement le midi du lundi au vendredi, une formule du jour particulièrement attractive :

• Plat du jour : 15 €

• Entrée + plat ou plat + dessert : 21 €

• Menu complet : 27 €

Une belle carte des vins qui vous fera voyager dans tout l'Hexagone accompagne l'ensemble, avec des accords soigneusement pensés pour mettre en valeur cette cuisine entre terre et mer.

Au Binôme, on ne vient pas seulement partager un repas. On découvre une véritable cuisine d'auteur généreuse, sincère et inspirée, où la Bourgogne rencontre la Bretagne dans des assiettes pleines d'émotion. Une adresse qui mérite incontestablement de figurer parmi les belles tables chalonnaises.

Informations pratiques

Le Binôme, 24, rue de Strasbourg, 71100 Chalon-sur-Saône

Ouverture :

Lundi : uniquement le midi

Mardi : fermé

Du mercredi au dimanche : midi et soir

Horaires :

Déjeuner : 12 heures à 14 heures

Dîner : 19 heures à 21 heures 30 (22 heures le week-end)

Contact et réservations au 09 81 64 89 49 ou par mail à [email protected]



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati