ECONOMIE : La CPME devient «Les entrepreneurs»

Communiqué :

Engagés aux côtés de ceux qui innovent, investissent, créent de l’emploi et font vivre les territoires.

Une nouvelle identité pour porter plus loin la voix de celles et ceux qui font.

La CPME change de nom et devient Les Entrepreneurs.

C’est avec fierté que Clarisse MAILLET, Présidente de Saône-et-Loire annonce : « ce changement d’identité, accompagné d’un nouveau logotype, marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’organisation patronale représentative des TPE-PME, des artisans, commerçants, indépendants et entreprises à taille humaine.

Cette nouvelle identité prolonge l’histoire de la CPME et l’engagement qui a toujours été le nôtre : défendre les femmes et les hommes qui entreprennent, au plus près du réel, dans tous les territoires et au nom des fédérations professionnelles qu’elle représente ».

Avec Les Entrepreneurs, la confédération choisit un nom plus clair, plus direct et plus immédiatement compréhensible. Un nom qui affirme ce qu’elle est, ce qu’elle défend et celles et ceux qu’elle représente.

Car Les Entrepreneurs ne représentent pas seulement une taille d’entreprise. Ils représentent une manière d’entreprendre.

« Derrière chaque TPE ou PME, chaque entreprise en croissance, parfois devenue ETI, chaque activité d’artisan, de commerçant ou d’indépendant, mais aussi derrière les entreprises de l’économie sociale et solidaire que nous représentons, il y a une femme ou un homme qui engage son énergie, sa responsabilité, son projet, parfois son capital, souvent une part immense de sa vie.

Un chef d’entreprise ne dirige pas seulement une structure. Il porte un outil de travail, un collectif humain, des emplois, des savoir-faire et une responsabilité quotidienne, complète Clarisse MAILLET ».

Dans un contexte économique, social et politique plus instable, les entrepreneurs sont une part essentielle des solutions. Ils innovent, investissent, créent de l’emploi, forment, transmettent et contribuent à la cohésion du pays.

Cette nouvelle identité porte une conviction : la voix de celles et ceux qui font doit être mieux entendue dans le débat public, pour engager les réformes économiques et sociales dont le pays a besoin.

« Ce que nous représentons, ce n’est pas seulement une catégorie d’entreprises. C’est une réalité humaine, économique, sociale et territoriale : des entrepreneurs qui prennent des risques, engagent leur responsabilité, créent de l’emploi et font vivre le pays. Avec Les Entrepreneurs, nous voulons donner plus de force à leur voix. Parce que celles et ceux qui font avancer le pays doivent aussi prendre toute leur place dans le débat public », déclare Amir Reza-Tofighi, président des Entrepreneurs.



La nouvelle identité des Entrepreneurs traduit l’ambition de l’organisation : défendre l’économie réelle, renforcer la représentation des entrepreneurs, faire entendre la voix des TPE-PME et des entreprises à taille humaine, et rappeler que l’entreprise est un lieu de travail, de responsabilité, de dialogue social et de cohésion.

La nouvelle identité visuelle conjugue crédibilité institutionnelle et modernité. Le bleu affirme la confiance, la stabilité et la légitimité de l’organisation dans son rôle de représentation et d’influence.

L’emblème reprend la forme de l’hexagone, référence à la France et à l’ancrage territorial de l’organisation. Sa construction graphique évoque la diversité des entreprises représentées, petites, moyennes ou en croissance, leur complémentarité et leur mouvement collectif : des entreprises différentes, enracinées dans leurs territoires, réunies par une même volonté d’agir.

A propos des Entrepreneurs

Les Entrepreneurs, anciennement CPME, représentent les TPE, PME, ETI, artisans, commerçants, indépendants, entreprises de croissance et entreprises à taille humaine. Avec 120 fédérations professionnelles, 117 unions territoriales et 13 unions régionales, l’organisation est présente dans tous les départements et régions. Partenaire social, forte de ses milliers de mandataires, elle participe activement aux négociations paritaires et porte la voix des entrepreneurs auprès des pouvoirs publics, en France comme en Europe. Les Entrepreneurs défendent une conviction simple : derrière chaque entreprise à taille humaine, il y a une femme ou un homme qui engage son avenir pour créer de la valeur, de l’emploi et des solutions utiles au pays.