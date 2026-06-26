Sport
ESCRIME - Rencontre avec Maël Denaux, maître d’armes de La Riposte à Chalon
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 26 Juin 2026 à 19h56
Si l’escrime était quelqu’un, ce serait moi ». N’allez pas croire que Maël Denaux est égocentrique. Encore moins narcissique. L’originaire de La Réunion, maître d’armes de La Riposte depuis trois ans, l’avoue clairement. « Je suis l’escrime. Elle fait partie de moi. Ce n’est pas une passion, comme par exemple, le basket et la musique. L’escrime c’est mon oxygène, sans elle, je ne survis pas, je ne vis pas ».
Nul au fleuret !
Et pourtant sur l’île de la Réunion au milieu des années 2000, le petit Maël est loin de se douter de son avenir en métropole. A cinq ans, alors que son frère aîné Mathis vient de visionner le Cyrano de Bergerac de Depardieu, il découvre l’escrime. « Le fleuret » précise-t-il. Mais il n’est pas doué pour cette arme. A contrario de son aîné Mathis et de son cadet Milyan, qui truste rapidement les titres locaux. « Je ne comprenais pas le fleuret, j’étais nul en fait » se souvient Maël.
Numéro 1 français à 13 ans à… l’épée
Premier déclic à l’aube de ses 10 ans. L’épée fait son apparition dans ce département français d’outre-mer. Et là, tout change. « Le fleuret était partout et là, quand ils ont autorisé l’épée, j’ai sauté sur l’occasion » relate-t-il. Trois années plus tard, à Pont-à-Mousson, Maël remporte le plus grand rendez-vous national de sa catégorie. C’est le deuxième déclic. Celui qui déclenche tout ce qui va suivre.
Pendant les six années suivantes, Maël occupe régulièrement le haut de la hiérarchie nationale. « J’ai intégré le pole espoirs de Bordeaux et c’est là que j’ai développé mes techniques et ma stratégie » explique-t-il.
Maël Denaux le marionnettiste
A la fin du cursus scolaire, quelques mois avant ses 20 printemps, Maël doit choisir. L’escrime ou le monde du travail. « L’’escrime fait partie de moi, je ne me voyais pas faire autre chose, je ne peux pas d’ailleurs faire autre chose » sourit-il. Autant en vivre donc. Et c’est à Chalon qu’il pose ses valises, ses armes, son plastron et son masque. Et ce, malgré les réticences de la fédé qui espérait l’envoyer sous d’autres cieux plus renommés. Pour devenir le maître d’armes de cette Riposte qui ne cesse de grandir au fil des années. « Transmettre à tout le monde est mon mode de fonctionnement » ajoute-t-il. « Aux filles et aux garçons sans distinction. On a trop souvent oublié les filles par le passé ».
Mais Maël Denaux n’occulte pas son rôle de compétiteur pour autant. Même s’il sait pertinemment qu’il n’atteindra jamais les sommets du fait de son manque de temps pour s’entraîner physiquement et techniquement. Mais le marionnettiste, comme il aime se désigner, reste un escrimeur hors-pair. « Faire douter mon adversaire, le rendre trop sûr de lui et ensuite le faire tomber de haut, en fait, le manipuler tout simplement. » Un marionnettiste en effet tout simplement. Au service des autres. De l’escrime.
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.
-
Près de 20 hectares touchés par l'incendie à Mercurey
-
Vous savez quoi ? Vous avez chaud ? Le pire arrive d'ici quelques jours
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four
-
CANICULE - Le Préfet de Saône et Loire interdit toutes les manifestations sportives de plein-air, ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Les 27 et 28 juin, place aux 40e Montgolfiades de Chalon-sur-Saône
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves