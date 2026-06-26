RUGBY/ANNIVERSAIRE - Le rugby chalonnais fête les quinze ans de son titre de champion de France de Fédérale 3

26 juin 2011, stade de Beaurepaire. Une enceinte envahie par des dizaines, des centaines de supporters tango venus en voiture, en bus. « Quand on est arrivés, de voir tout ce monde, c’était dingue » se souvient Benjamin Renaud, l’un des acteurs chalonnais et centre de l’équipe.



En finale, à l’issue d’une saison parfaite, Chalon, sous l’appellation ASRCC, après le dépôt de bilan du mythique RCC quelques mois auparavant, terrasse Lunel. 22 à 6. Même la bagarre générale déclenchée par des Lunellois piqués au vif, vexés de leur impuissance, n’entâche pas ce titre logiquement remporté par les Chalonnais. Le premier de l’histoire du rugby à Chalon. Le premier depuis 1899.



Une fin prévisible

Mais remontons le fil du temps pour mieux comprendre. Mai 2010, après un match aller perdu en[SB1] quart de finale face à Saint-Etienne disputé dans la confusion et qui laissait perplexe les supporters, Chalon s’écroule au retour à domicile. C’est la fin. Une fin prévisible. Richard Hill, entraîneur anglais du club, ex-international, file… à l’anglaise et nous lâche un : « c’est fini, je m’en vais ».



Les procédures s’accélèrent. Dépôt de bilan, les joueurs quittent le navire, et pour la plupart, rejoignent le nouveau club phare de Bourgogne, Nevers. Mais le rugby à Chalon n’est pas mort. L’AS RCC renaît de ses cendres. Et avec elle, ce sont tous les Chalonnais qui n’abandonnent pas les siens. Benjamin Renaud, Christophe Cabadaïs, Julien Gastaldo, Fabien Grimaud, Raphaël Lebeault, Cédric Girard, promu capitaine et tant d’autres encore. « Notre force c’était ça, d’être chalonnais » affirme haut et fort Julien Gastaldo, surnommé « Nanard » par ses potes.



22 matches, 22 victoires

Et l’ASRCC redémarre. En bas de l’échelle fédérale. Au 3e rang. Tant pis, la vengeance n’en sera que meilleure. Cinq matches, cinq victoires bonifiées. Et déjà une première décision. Exit Jean-Pierre Azemar, jugé incompétent par les joueurs, « et surtout pas Chalonnais » rigole Christophe Cabadaïs, communément appelé « Caba ».

La saison est magique. Historique. Elle le sera encore plus que tous les supporters tango, de plus en plus nombreux au fil des semaines, ne pouvaient imaginer. 22 matches de saison régulière, 22 victoires. « Et pourtant, on était attendu sur beaucoup de terrains par les joueurs adverses, même par les arbitres, comme à Lons, où l’arbitre du match nous avait dit : vous ne gagnerez pas aujourd’hui. Il s’est trompé, on a dû en passer 60 au moins (rires) » raconte un Benjamin Renaud hilare.



Le retour de Catinot

Vient le moment des phases finales et le retour au club d’un consultant de luxe pour l’époque : Eric Catinot. « « On ne va pas dire que c’est grâce à lui tout ce qui est arrivé ensuite jusqu’à la finale, il nous a cadrés, fait prendre conscience qu’on disputait des matches importants de phases finales notamment contre Poitiers pour la montée en Fédérale 2 » se souvient Caba. « Moi je dirais qu’il nous a un peu bridés » reprend de son côté Nanard. « Il nous a filés quelques conseils qui ont fait du bien » assure Ben.



Dédé et Jean ces héros

La montée en poche après le 8e de finale aller et retour remporté haut la main face à Poitiers, l’autre grosse écurie de la saison, Chalon enchaîne. Quart de finale contre Villefranche-de-Lauragais, dans la douleur ou presque, puis Trignac, maîtrisé de bout en bout. Et enfin Lunel en finale à Beaurepaire. 22 à 6 sans jamais trembler, en faisant participer les 22 joueurs à la fête sur le terrain. Et dans les tribunes, les supporters tango, ceux qui n’avaient pas laissé tomber le club, pouvaient s’en donner à cœur joie. Personne n’a oublié la joie incommensurable des deux compères Jean Levasseur et Dédé Cardot, les deux fidèles accompagnateurs de l’équipe première. « De sacrés mecs ceux-là, on les respectera toute notre vie » témoignent Ben, Nanard et Caba.



Le Bouclier de Brennus à Chalon

Les trois pères fondateurs du rugby chalonnais en 1899, Anthony Farcet, Alphonse Carlot et Franc Perret, ont dû jubiler dans leurs tombes. De bonheur, de fierté. Chalon champion de France de Fédérale 3. Le premier et le seul à ce jour Bouclier de Brennus dans la cité de Niepce. Qui aurait tellement voulu immortaliser l’instant. Nous on l’a fait. Les supporters tango aussi. Les joueurs, les bénévoles. Tous ceux qui étaient à Beaurepaire ce 26 juin 2011. Un jour gravé d’une pierre blanche.



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