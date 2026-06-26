SÉCHERESSE EN SAÔNE-ET-LOIRE - Le nécessaire renforcement des mesures de restriction des usages de l’eau.

Les 8 bassins du département sont concernés. Avec des mesures pour les particuliers, dont l'Arroux-Morvan, classé secteur renforcé. L'arrêté entre en vigueur samedi 27 juin.

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire

Dans un contexte météorologique exceptionnel que connait notre département désormais placé en vigilance canicule rouge, il est constaté une poursuite très nette de la dégradation de la situation hydrologique des cours d’eau de Saône-et-Loire.

Cette situation avait conduit le préfet à placer au niveau d’alerte 3 des 8 bassins hydrographiques de référence le 18 juin. Depuis, la baisse des débits des cours d’eau s’est poursuivie aggravant la situation.

Aussi, après avoir consulté les membres du comité ressources en eau, le préfet a décidé de prendre un nouvel arrêté sécheresse renforçant les premières mesures de restriction en plaçant :

• en alerte renforcée les secteurs « Arroux-Morvan » et « Grosne » ;

• en alerte les secteurs « Saône aval » et « Seille-Guyotte ».

La situation des autres secteurs n’évolue pas, avec :

• le niveau d’alerte pour le secteur « Arconce et Sornin » ;

• la vigilance pour les secteurs « Bourbince », « Dheune » et « Loire ».

Les projections météorologiques ne permettant pas d’espérer une amélioration rapide de la situation, il est possible que des restrictions complémentaires soient encore nécessaires la semaine prochaine, à l’issue du comité ressources en eau programmé le 1er juillet.

En alerte et alerte renforcée, les usages de l’eau sont contraints : arrosage des espaces verts interdit, irrigation agricole soumise à restrictions d’horaires, prélèvements pour les activités industrielles réduits, remplissage des piscines privées interdit sauf remise à niveau ou 1re mise en eau sous conditions, lavage des voitures interdit en dehors des stations professionnelles équipées d’un système de recyclage des eaux, de matériel haute pression ou portique programmé ECO sur ouverture partielle, ...



Alors qu’en alerte, les restrictions horaires pour l’irrigation ou l’arrosage portent majoritairement sur la plage horaire 11h – 18h ; elles sont étendues à la plage 9h – 20h en alerte renforcée.



Le préfet rappelle que l’économie d’eau doit être un souci quotidien pour l’ensemble des usagers du département. Chacun doit mettre en œuvre tout au long de l’année des mesures d’économie, par exemple limiter les arrosages des pelouses, le lavage des véhicules, privilégier les douches aux bains, remplir sa piscine avant l’été, réparer les fuites d’eau même minimes, ... Les activités économiques doivent quant à elles s’adapter afin de réduire leurs prélèvements, pour anticiper l’intensification des sécheresses que le changement climatique génère.

Une inscription sur la plateforme en ligne VigiEau : https://vigieau.gouv.fr/ permet aux usagers de recevoir des alertes par courriel en cas d’évolution à la hausse ou à la baisse du niveau des restrictions.

Photo Info-chalon.com