Bourgogne-Franche-Comté - 100 patrouilles de gendarmes réservistes déployées dans les trains Mobigo
Publié le 27 Juin 2026 à 08h06
Réunis en assemblée plénière ce jeudi à Dijon, les élus régionaux ont acté une expérimentation inédite destinée à renforcer la sécurité dans les transports ferroviaires. La Région Bourgogne-Franche-Comté, la Gendarmerie nationale et SNCF Voyageurs ont signé une convention prévoyant le déploiement de 100 patrouilles de réservistes dans les trains et les gares du réseau Mobigo.
La sécurité des voyageurs s'invite au cœur des priorités régionales. À l'occasion de l'assemblée plénière du Conseil régional organisée ce jeudi à Dijon, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Gendarmerie nationale et SNCF Voyageurs ont officialisé un partenariat inédit visant à renforcer la présence des forces de l'ordre sur le réseau ferroviaire régional.
La convention, conclue pour une durée expérimentale d'un an, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, prévoit le déploiement de 100 patrouilles de réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale dans les trains et les gares des huit départements de Bourgogne-Franche-Comté. Chaque patrouille sera composée de trois militaires.
Une présence visible dans les trains et les gares
Ce nouveau dispositif viendra compléter les moyens déjà déployés par SNCF Voyageurs pour assurer la sécurité des usagers. Chaque jour, près de 600 trains Mobigo circulent sur le réseau régional. À bord, les équipes de contrôle et les agents de la Sûreté ferroviaire (SUGE) assurent déjà des missions de prévention, de contrôle et d'intervention.
Les réservistes de la gendarmerie interviendront en appui de ces équipes, avec pour mission de renforcer la présence humaine dans les trains et les gares. Ils pourront rechercher les infractions à la loi pénale, procéder à des contrôles d'identité et de bagages sous l'autorité du procureur de la République et intervenir en cas d'incident.
L'objectif est double : lutter contre les actes de malveillance et les comportements incivils tout en renforçant le sentiment de sécurité des voyageurs et des personnels ferroviaires.
Une expérimentation inédite à l'échelle régionale
Avant leur déploiement, les réservistes bénéficieront d'une formation spécifique assurée par SNCF Voyageurs. Cette préparation portera notamment sur les particularités du milieu ferroviaire, les règles de sécurité propres aux circulations ferroviaires, les dispositifs de sûreté déjà existants ainsi que les modalités de coordination avec les équipes de la SUGE. Pour la Région, cette expérimentation doit permettre de tester un modèle de coopération renforcée entre les différents acteurs de la sécurité publique et du transport ferroviaire.
« La sécurité dans les transports n'est pas une option »
Président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durain a défendu cette initiative lors de la signature de la convention. « La sécurité dans les transports n'est pas une option, c'est une condition. On ne peut pas demander aux habitants de nos territoires de privilégier le train s'ils ne se sentent pas en sécurité à bord. Cette convention, c'est une réponse concrète, opérationnelle, financée par la Région parce que la sécurité de nos usagers et de nos agents SNCF n'attend pas », a-t-il déclaré.
Un bilan prévu dès la fin de l'année
Cette convention s'inscrit dans une démarche plus large engagée par la Région sur les questions de sécurité. Le sujet constitue désormais l'un des axes majeurs de l'action régionale, notamment au sein du groupe de travail consacré à la sécurité de l'association Régions de France, présidé par Jérôme Durain. Un premier bilan de l'expérimentation sera réalisé au bout de six mois afin d'évaluer l'efficacité du dispositif. Une évaluation complète sera ensuite menée à l'issue de l'année d'expérimentation. Les conclusions de cette analyse permettront de déterminer si ces patrouilles de gendarmerie sont appelées à devenir un dispositif permanent sur le réseau ferroviaire régional.
Pour les voyageurs empruntant quotidiennement les lignes Mobigo, cette présence renforcée pourrait constituer un nouveau gage de sécurité à bord des trains et dans les gares de Bourgogne-Franche-Comté.
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