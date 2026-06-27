Saône et Loire

CANICULE - Le thermomètre a avoisiné les 43°c en Saône et Loire

Publié le 27 Juin 2026 à 09h12

CANICULE - Le thermomètre a avoisiné les 43°c en Saône et Loire

Ce vendredi, la station de Palinges a atteint une température historique de 42,4 °C.