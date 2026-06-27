La classe de 3ème6 du collège Pasteur de Saint Rémy remporte le 1er prix départemental et le 3ème prix académique du Concours Nationale de la Résistance et de la Déportation.

Le sujet du Concours 2026 était « La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi – Survivre – Témoigner - Juger (1944-1948) ». 4 élèves et leurs professeurs étaient à Torcy pour la remise des prix départementaux.

Ils et elles sont la fierté de leurs enseignants et de la direction du collège pour avoir défendu brillamment les couleurs de l’établissement scolaire de Saint Rémy au Concours National de la Résistance et de la Déportation.

Un projet de classe porté par les 23 élèves, Odile Perrotto et Nicolas Gilarès enseignants en français et histoire géographie.

Le sujet du Concours 2026 était « La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi – Survivre – Témoigner - Juger (1944-1948) ».

Un gros travail d’équipe a emmené les participants du collège visiter la "prison de Montluc" à Lyon. Cette visite a été déterminante dans leur choix de sujet, ainsi les élèves ont décidé de réaliser un "roman graphique" sur la sœur de Simone Veil, Denise Vernay dite "Miarka", arrêtée et déportée à Ravensbrück pour ses faits de Résistance. Elle a survécu à la déportation et son témoignage sur ce qu’elle a vécu est important pour ne pas oublier.

Leur travail sur "Miarka au cœur de la nuit" et la "Shoah" a retenu l’attention du jury et a été récompensé par plusieurs prix, un premier prix ex aequo au niveau départemental et un troisième prix au niveau académique.

4 élèves Zoé, Maïa, Maxine et Camille, représentant la classe, sont allées recevoir leur prix, accompagnées d’Odile Perrotto et Nicolas Gilarès, les deux enseignants porteurs du projet.

Le "roman graphique" que la classe a réalisé, a également retenu l’attention du jury et participera au prix national. Les résultats au niveau national seront donnés dans quelques mois.

Ce vendredi 19 juin, en présence de Gilles Bonnefoy principal du collège, d’Agnès Moninot principale adjointe, les élèves ont reçu leur diplôme.

Marcel Kounowski (photo fournie par sa fille Lydia)

Comme l’expliquait Nicolas Gilarès : « tout ceci n’aurait jamais été sans la visite de Marcel Kounowski venu parler aux jeunes de sa vie d’enfant caché, sa perte d’identité, son exode. Il a voulu être un militant de la mémoire. Son passage parmi les jeunes les avait beaucoup marqués. » « C’est aussi en sa mémoire que nous faisons ce concours et ce prix est un peu le sien... »

Félicitations aux élèves et à leurs professeurs et croisons les doigts sur la suite nationale.

Les photos prises à la remise des prix à Torcy ont été fournies par les enseignants du collège Pasteur de StRémy.

C.Cléaux

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