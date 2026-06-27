« Ils partent avec nous ! » Les conseils de la clinique vétérinaire Vétélios pour partir sereinement en vacances avec son animal

Installée à Châtenoy-en-Bresse, la clinique vétérinaire Vétélios a répondu aux questions d’Info-chalon.com et livre ses conseils pour voyager sereinement avec son compagnon à quatre pattes.

Pour lutter contre les abandons estivaux, la campagne Ils partent avec nous ! menée avec les vétérinaires et de nombreuses collectivités, rappelle qu’il est tout à fait possible de partir en vacances avec son animal de compagnie.

Les conseils d'une vétérinaire de la clinique Vétélios

Infochalon : Si je pars en France ou à l’étranger, quelles précautions dois-je prendre ?

Clinique vétélios : La première chose est de vérifier la réglementation de votre destination. Les formalités sont différentes en France, dans un autre pays de l’Union européenne ou hors d’Europe.

L’une des références les plus fiables est le site AniVetVoyage, créé par une vétérinaire française et sans vocation commerciale. Vous y trouverez toutes les informations utiles : formalités administratives, réglementation selon les pays, vaccins obligatoires, conseils de santé et même une check-list pour ne rien oublier.

À quoi faut-il penser pendant le trajet en voiture ?

Comme pour les enfants, prévoyez de l’eau et faites une pause au maximum toutes les deux heures afin que votre animal puisse se dégourdir les pattes et s’hydrater.

En revanche, ne le laissez jamais seul dans une voiture, même quelques minutes. La température peut grimper très rapidement et mettre sa vie en danger.

Pour limiter les effets de la chaleur, protégez les vitres du soleil (pare-soleil ou tissu) , éventuellement une serviette rafraîchissante humidifiée avant le départ, (éventuellement placée au réfrigérateur).

Les chats ayant naturellement tendance à boire peu, veillez particulièrement à leur hydratation.

Si votre compagnon souffre du mal des transports, votre vétérinaire peut également prescrire un traitement simple et efficace.

Enfin, pour les chats, soyez particulièrement vigilants lors des arrêts sur les aires d’autoroute. N’ouvrez jamais la portière tant que votre chat n’est pas en sécurité dans sa caisse de transport. Chaque été, des chats disparaissent de cette manière, après avoir pris peur et s’être enfuis.

Et une fois arrivé sur le lieu des vacances ?

Pour aider votre animal à s’adapter rapidement, emportez quelques objets familiers : sa gamelle, son couchage si possible, ainsi que quelques jouets. Ces repères le rassureront dans un environnement inconnu.

Pour les chats, évitez de laisser les fenêtres du logement ouvertes. Désorientés, certains peuvent tenter de retrouver leur territoire habituel et se perdre.

Attention si vous séjournez dans le sud de la France, en Italie ou en Espagne

Certaines régions du bassin méditerranéen sont concernées par la présence d’un petit moustique, le phlébotome, capable de transmettre la leishmaniose, une maladie potentiellement grave qui peut provoquer des atteintes rénales.

Les chiens vivant dans ces régions sont généralement vaccinés. Pour les animaux qui ne font qu’y séjourner pendant les vacances, il existe des protections spécifiques (colliers ou traitements répulsifs) à mettre en place avant le départ. N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.

Les baignades en mer ou en lac sont-elles autorisées ?

Bien sûr, si votre chien apprécie l’eau.

Après la baignade, pensez simplement à rincer ses pattes à l’eau claire – voire son pelage après un bain de mer – à l’eau claire.

Veillez également à ce qu’il ne boive pas dans les flaques d’eau stagnante, qui peuvent contenir des bactéries ou des parasites.

Que faut-il emporter dans la trousse de secours ?

Pour faire face aux petits incidents, pensez à :

un tire-tiques ;

un bandage ;

un désinfectant (la Bétadine convient parfaitement) ;

du sérum physiologique pour nettoyer les yeux ;

un nettoyant pour les oreilles.

Et bien sûr, emportez les éventuels traitements habituels de votre animal ainsi que son carnet de santé ou son passeport européen si vous voyagez à l’étranger.

Par Nathalie DUNAND

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Photo de Une : extrait de la campagne de l'association 30 Millions d'amis.

Pour plus de détails :

– la trousse de secours

– 5 conseils pour le bien-être de votre chien cet été à la plage : nosvacancesentreamis

– Guide de vacances collaboratif en ligne pour ceux qui partent en voyage avec leur chien (hébergements, activités) : http://emmenetonchien.com/

À lire ce week-end sur Info-chalon

À l'occasion de cette Journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie, Info-chalon poursuivra cette série de publications consacrées à la protection animale.