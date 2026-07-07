Plus de 300 participants à la 4ème Fête des Nationaux de Saône-et-Loire

La quatrième édition de cette manifestation politique s'est déroulée samedi à La Loyère. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 4 juillet 2026, la Fédération du Rassemblement National de Saône-et-Loire a organisé, la 4ème édition de la Fête des Nationaux au parc du château de La Loyère. L'événement a réuni plus de 300 adhérents, sympathisants, élus et habitants.

Invité d'honneur de cette journée, Matthieu Valet, député européen et porte-parole du Rassemblement National, a participé à plusieurs temps forts de la manifestation. La matinée a notamment été marquée par une visite du commissariat de Chalon-sur-Saône. Cette visite a été l'occasion d'évoquer les moyens accordés aux forces de l'ordre et les questions de sécurité.

«Il est urgent de redonner aux forces de l'ordre les moyens humains, matériels et juridiques nécessaires pour garantir la sécurité des Français et restaurer pleinement l'autorité de l'État», estime le député européen.

L'après-midi, Matthieu Valet s'est adressé aux participants lors d'une prise de parole consacrée aux prochaines échéances électorales. Ce dernier a appelé les militants à poursuivre leur mobilisation sur le terrain en vue de l'élection présidentielle, estimant que «la victoire se construira sur le terrain, en allant convaincre chaque électeur, commune après commune». Au cours de son intervention, il a également critiqué plusieurs responsables politiques nationaux (Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Bruno Retailleau), estimant qu'ils ne représentaient pas une alternative à la politique menée par Emmanuel Macron.

Aurélien Dutremble, le député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire, est également intervenu :

«Cette dynamique doit désormais se traduire localement».

En effet, celui qui est également délégué départemental de la fédération a invité les militants à poursuivre leur action locale afin de préparer les prochaines échéances électorales dans le département.

«Il faut poursuivre le travail de terrain afin de faire émerger une véritable alternance politique», affirme le député.

De son côté, Valérie Deloge, députée européenne, a consacré son intervention aux enjeux agricoles. Elle a rappelé les positions défendues par le Rassemblement National en faveur de l'agriculture, des exploitants et de la souveraineté alimentaire.

À l'issue de la journée, elle a également salué l'organisation de l'événement, se disant «très heureuse d'être aux côtés de Matthieu Valet et d'Aurélien Dutremble» et adressant ses «félicitations à toute l'équipe de la fédération du Rassemblement National de Saône-et-Loire pour la réussite de l'organisation de ce repas champêtre».

Dans son bilan de cette quatrième édition, la Fédération du Rassemblement National de Saône-et-Loire estime que la manifestation confirme la progression de son implantation dans le département. La fédération remercie les bénévoles, militants, élus, exposants et participants ayant contribué à l'organisation de la journée et indique que la fédération entend poursuivre ses actions de proximité en préparation des prochaines échéances électorales.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati