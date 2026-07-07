Beau succès pour la fête de l’été

Ce vendredi 3 juillet, la ville de Givry organisait sa traditionnelle fête de l’été.

Et une nouvelle fois, le public a été au rendez-vous !

Dès 18h00, la buvette et la restauration, proposées par les Drôles de Roses en Bourgogne, rencontré un franc succès.

À 18h30, le groupe givrotin Shades of One a lancé les festivités. Les musiciens ont proposé un concert de reprises pop-rock, revisitant avec énergie les grands succès qui ont marqué plusieurs générations.

Puis à 20h30, le groupe New Soul Orchestra a pris le relais et a fait vibrer le parc avec un spectacle musical rythmé autour des grands classiques de la soul.

Une soirée rythmée par la joie et les sourires, parfaite pour ouvrir les portes de l’été au sein du village dynamique givrotin.

La municipalité remercie l’ensemble des participants qui ont fait de cette soirée une réussite ainsi que l’ensemble des visiteurs pour leur bonne humeur.



Amandine Cerrone

Photos fournies par la Municipalité