"Sanseverino", son tour de chant passe par tous les styles et met le feu sous le chapiteau du Jazz à Couches.

Tout va crescendo avec ce monstre sacré de la musique et de la chanson jusqu’à avoir un public survolté, "Sanseverino" a inondé le chapiteau de son humour détonnant.

Le Jazz à Couches, c’est ça : des révélations mais surtout des montres de la musique et de la chanson jazz, jazz manouche, rock...qui vont entrainer dans leur sillage tout un public toujours prêt à franchir le pas. De quel pas ? Celui de l’excellence en musique qui fait franchir sans avertissement le public vers la symbiose, vidant les têtes des tracas pour vivre pleinement ces instants magiques.

Ce vendredi soir en deuxième partie de soirée, juste après le groupe "Swing Folie", Stéphane Desvignes président de l’association Jazz à Couches a remercié l’ensemble des bénévoles qui œuvre pour un bon déroulement du festival et sans qui, ces soirées ne pourraient pas avoir lieu. Puis il a présenté en quelques mots "Sanseverino" qui est entré directement dans son répertoire rempli à la fois de poésies, de textes déjantés mais terriblement d’actualité, n’hésitant pas à écorcher les uns ou les autres.

Il est très marrant sur scène gardant son style à part, jouant merveilleusement de la guitare, il est génial et d’une énergie débordante, contagieuse qui a très vite fait de déteindre sur le public.

Ses musiciens sont plein de talents et font partie des meilleurs, il suffit d’écouter son contrebassiste ou son saxophoniste qui font des prouesses musicales.

"Sanseverino", c’est le bonhomme qui n’arrête pas de visiter l'espace-temps musical et d’en jouer en toute liberté comme il l’a fait ce vendredi soir à Couches pour le plus grand bonheur de ses fans. Un tour de chant plus près du hard rock et de la musique électrique qu’à ses débuts qui a pu en dérouter plus d’un, mais Sanseverino, c’est ça, l’imprévisible dans ses propres chansons revisitées mais gardant leur esprit.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que l’auditoire entre en totale communion avec l’artiste et termine debout, il faut dire que le chapiteau était plus que comble, les côtés étaient ouverts permettant à tous de profiter pleinement du tour de chant.

Un spectacle fascinant, une musique à décoiffer par la qualité d’interprétation malheureusement un peu gâchée par l’exagération du volume sonore, les décibels à ce niveau n’apportent plus grand-chose si ce n’est que détruire l’acuité auditive. Dommage car "Sanseverino" reste un grand de la chanson, il est complètement en marge, c’est pour cela qu’on l’apprécie et que la soirée était super.

C.Cléaux

[email protected]