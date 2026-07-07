Julien Odoul condamné en appel dans l’affaire des assistants parlementaires du FN - il se pourvoit en cassation
Publié le 07 Juillet 2026 à 21h31 , mise à jour le 07 Juillet 2026 à 21h33
Julien Odoul, député de la 3ᵉ circonscription de l’Yonne et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, a vu sa condamnation confirmée en appel dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national (devenu Rassemblement national). La cour d’appel de Paris l’a reconnu coupable de recel de détournement de fonds publics et l’a condamné à 8 mois de prison avec sursis ainsi qu’à un an d’inéligibilité avec sursis.
Les faits remontent à 2014 : Julien Odoul était officiellement assistant parlementaire de l’eurodéputée FN Mylène Troszczynski, mais la justice estime qu’il était en réalité rémunéré par le Parlement européen pour travailler au bénéfice du parti. L’élu a plaidé la « négligence » lors de son procès en appel.
Grâce au sursis accordé pour la peine d’inéligibilité, Julien Odoul conserve ses mandats de député et de conseiller régional. Il n’a pas encore réagi publiquement, attendant notamment la prise de parole de Marine Le Pen, également condamnée dans cette affaire.
Cette décision intervient dans un dossier plus large concernant plusieurs cadres du Front national/Rassemblement national.
Communiqué de Julien Odoul
Affaire dite des « Assistants parlementaires du FN » - Julien ODOUL se pourvoit en cassation
Par arrêt du 7 juillet 2026, la Cour d’appel de Paris a infirmé de nombreuses dispositions du jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire dite des « assistants parlementaires du FN ».
S’agissant de Monsieur Julien ODOUL, la Cour a assorti d’un sursis la peine d’inéligibilité qui avait été retenue en première instance. Il conserve ainsi, pleinement, son éligibilité et l’ensemble de ses mandats.Si cet arrêt est venu rendre, en partie, une dimension plus juste au dossier pénal, il n’en demeure pas moins que les juges d’appel ont maintenu le principe de la déclaration de culpabilité des assistants parlementaires poursuivis, en dépit d’arguments contraires en fait comme en droit.
Un pourvoi en cassation a donc été formé afin que ce dossier, qui le mérite, fasse l’objet d’un examen approfondi en droit, et aboutisse à la reconnaissance pleine et entière de l’innocence de Monsieur Julien ODOUL.
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