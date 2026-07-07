"Au nom de l’exemplarité, Julien Odoul doit démissionner de son mandat de conseiller régional" réclament les élus de la majorité régionale

Au nom de l’exemplarité, Julien Odoul doit démissionner de son mandat de conseiller régional.

Le jugement de la cour d’appel de Paris du 7 juillet 2026, dans l’affaire des assistants parlementaires. du Rassemblement National a confirmé la condamnation de Julien Odoul à huit mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité, et l’a rendu coupable de recel de détournement de fonds publics au détriment du Parlement européen, confirmant le jugement de première instance.

Pour celui qui s’élève en permanence contre le laxisme de la justice, qui réclame la plus grande fermeté vis-à-vis de la délinquance et qui dénonce les manquements à la probité publique, cette grave peine et cette sanction doivent le conduire à prendre ses responsabilités et à démissionner. Julien Odoul ne peut continuer à être élu dans l’assemblée régionale, au nom de l’exemplarité qui sied à cette fonction, quand on est condamné pour emploi fictif. L’image de notre collectivité serait durablement abimée par son maintien dans ce mandat régional.

Le jugement global de cette affaire, avec 12 condamnations, des peines de prisons et d’inéligibilité, et les délits qualifiés, avec 4 m€ détournés, engendrent pour le RN une grave sanction. Un parti qui de plus récidive sur les faits de détournements de fonds publics, devenant le parti du « Tête Haute et Mains Basses sur l’argent public »

Hicham BOUJLILAT,

Président du groupe Notre Région par Cœur au Conseil Régional, et les élu-e-s du groupe.