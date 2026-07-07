Les élèves du conservatoire ont fait le "Buzz" en fin de soirée à Couches.

Ils sont venus à Couches se frotter aux jazz et déjà montrer leur capacité à s’approprier le public.

Installé juste à côté du secteur de la restauration et du bar, le groupe de musiciens élèves au conservatoire de Chalon fait preuve de grandes facultés musicales dans l’improvisation et le swing en général.

Pour bon nombre d’instrumentistes, il est assez facile de passer d’un style musical à un autre mais lors de ces soirées, le son du hautbois dans des interprétations et des solos jazz, c’est plutôt hors du commun pour cet instrument.

Au stand Vincent Royet, les jeunes ont retrouvé "les Sourdines à l’huile" dans le répertoire New Orléans, une autre manière d’aborder la musique et l’interprétation, l’improvisation.

Une belle porte ouverte offerte à ces jeunes de la part des vieux loups de la musique swing et jazz dont la renommée n’est plus à faire.

Quel ravissement de les entendre avec deux grands musiciens du groupe "Swing Folie", Joseph Bijon et Pierre Inza, histoire de bien terminer la soirée.

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut se frotter, si l’on peut dire, à des grands, pourtant si abordables et plein d’attention envers nos prodiges et pourquoi pas futurs grands musiciens professionnels.

Bravo encore à vous les jeunes pour ce beau moment d’échange musical.

C.Cléaux

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