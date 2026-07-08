Championnats de France U15 et U17 : un titre national et de belles promesses pour l'avenir

Le CAC a brillamment conclu sa saison avec un titre national et de très belles performances à la clé. Plus de détails avec Info Chalon.

Les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, les Championnats de France U15 et U17 d'aviron se sont déroulés à Libourne (Gironde).

Un rendez-vous majeur de la saison qui a permis aux jeunes rameurs du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) de conclure leur année sportive de la plus belle des façons, avec un bilan très positif marqué par un titre de Champion de France et de nombreuses performances encourageantes.

Un sacre national chez les U17

Le week-end restera gravé dans les mémoires du CAC grâce à l'immense performance d'Arthur Vialle et Théodore Acker, sacrés Champions de France en double homme. Dominateurs tout au long de la saison, les deux rameurs ont confirmé leur statut lors de cette finale en s'imposant avec près de quatre secondes d'avance sur leurs poursuivants. Une victoire nette qui vient récompenser des mois de travail, d'engagement et de régularité.

Félicitations à eux pour ce magnifique titre national !

Les U17 ont également brillé avec la très belle quatrième place du quatre de couple féminin composé de Violette Cadot, Salomé Moreau, Lyna Baudot et Anna Olivier-Abel. Au terme d'une course très disputée, l'équipage échoue à seulement quatre dixièmes de seconde du podium. Une performance remarquable qui témoigne de la progression du groupe et qui revêt une saveur particulière puisqu'elle marque le retour de deux bateaux du club en finale A, une première depuis de nombreuses années.

Des U15 en pleine progression

Chez les U15, les jeunes rameurs ont également acquis une expérience précieuse au plus haut niveau national.

Le double mixte décroche une encourageante 10ème place nationale, confirmant sa capacité à rivaliser avec les meilleurs équipages français.

Les deux quatre de couple féminins terminent respectivement aux 25ème et 34ème places, tandis que le quatre de couple masculin prend la 37ème place nationale. Au-delà des classements, ces résultats reflètent l'engagement et les progrès réalisés tout au long de la saison.

Une dynamique très prometteuse

Au terme de ces Championnats de France, le bilan est particulièrement encourageant.

Chez les U17, la progression du collectif est remarquable et vient récompenser l'investissement quotidien des rameurs, des entraîneurs et de l'ensemble de l'encadrement. Le titre national d'Arthur Vialle et Théodore Acker, ainsi que la présence de deux bateaux en finale A, illustrent parfaitement la qualité du travail accompli cette saison.

Pour les U15, cette compétition constitue une étape essentielle dans leur formation. L'expérience acquise à Libourne représente un socle solide sur lequel ils pourront continuer à construire leurs futures performances.

Avec un titre de Champion de France, des finales de haut niveau et une relève pleine de talent, le club peut envisager l'avenir avec ambition et sérénité. La dynamique est bel et bien lancée, et les prochaines saisons s'annoncent particulièrement prometteuses.

(Photos gracieusement fournies par Violette Cadot)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati