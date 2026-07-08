AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre HADORN

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Thierry HADORN,

Corinne DE SIMONE et Rodolphe HADORN ainsi que leurs conjoints ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre HADORN

survenu le samedi 4 juillet 2026, à l'âge de 92 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 9 juillet, à 13h15, au crematorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Madame Nicole HADORN

décédée le 8 juin 2026.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.