Châtenoy le Royal

AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre HADORN

Publié le 08 Juillet 2026 à 07h08

 CHÂTENOY-LE-ROYAL


Thierry HADORN, 
Corinne DE SIMONE et Rodolphe HADORN ainsi que leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre HADORN
survenu le samedi 4 juillet 2026, à l'âge de 92 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 9 juillet, à 13h15, au crematorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Madame Nicole HADORN
décédée le 8 juin 2026.
Ni fleurs ni plaques. 
Cet avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements.