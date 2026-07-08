AVIS DE DECES - Madame Gisèle MEUNIER née AUDIN

CHALON-SUR-SAÔNE - GRANDVAUX



Jean, son époux ;

Jean-Charles, Laurent,

ses fils et leurs conjointes Christiane et Cathy ;

Louis-Marie, Quentin,

ses petits-enfants ;

les familles Devillard, Guinet, Lichet, Meunier,Therry, Tillier, Yahé,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle MEUNIER née AUDIN

survenu à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 13 juillet à 9h30 en l'église de Grandvaux.

Pas de plaques ni fleurs.

Gisèle repose à la chambre funéraire Vincent route de Viry à Charolles.

Visites libres.

La famille remercie particulièrement, pour leur compétence et leur gentillesse, l'hospitalisation à domicile (HAD) et les deux infirmières S et C.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.