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AVIS DE DECES - Madame Gisèle MEUNIER née AUDIN

Publié le 08 Juillet 2026 à 07h09

 CHALON-SUR-SAÔNE - GRANDVAUX


Jean, son époux ;
Jean-Charles, Laurent, 
ses fils et leurs conjointes Christiane et Cathy ;
Louis-Marie, Quentin, 
ses petits-enfants ;
les familles Devillard, Guinet, Lichet, Meunier,Therry, Tillier, Yahé,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle MEUNIER née AUDIN
survenu à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 13 juillet à 9h30 en l'église de Grandvaux.

Pas de plaques ni fleurs.
Gisèle repose à la chambre funéraire Vincent route de Viry à Charolles.
Visites libres.
La famille remercie particulièrement, pour leur compétence et leur gentillesse, l'hospitalisation à domicile (HAD) et les deux infirmières S et C. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.