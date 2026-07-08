Société

L'Assemblée nationale approuve la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre, Amnesty dénonce "un vote de la honte"

Publié le 08 Juillet 2026 à 07h11

Les députés ont approuvé mardi 7 juin une présomption de légitime défense pour un policier ou un gendarme qui ferait usage de son arme à feu.

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