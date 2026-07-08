CANICULE - Les horaires des services publics s'adaptent à Lux

En raison des fortes chaleurs, les services mairie agence postale et médiathèque adaptent leurs horaires :

Les services sont ouverts les matins de la façon suivante :

Mairie : 8h30-12h30

Agence postale à compter du jeudi 9.07 : 8h45-11h30 (mercredi 08.07 13h30-16h30)

Médiathèque à compter du 13.07 :

Lundi-Mercredi-Vendredi : 7h30-11h30

N'hésitez pas à contacter la mairie, pour tous renseignements