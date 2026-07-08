Bourgogne
Les terroirs de Bourgogne sublimés par l'objectif de Patrick Hardel
Par Serge DUNAND
Publié le 08 Juillet 2026 à 11h25
Du 3 au 31 juillet, le Casino JOA de Santenay accueille une exposition du photographe et artiste bourguignon Patrick Hardel.
Quand la photographie rencontre la création picturale
Photographe professionnel pendant de nombreuses années à Dijon, Patrick Hardel fonde en 2005 Hardel Création afin de développer une approche artistique originale. À partir de ses propres photographies, il réalise des œuvres de création picturale numérique mêlant montages, colorisations, jeux de matières et superpositions. Entre photographie et peinture, ses compositions offrent un regard contemporain sur ses sujets.
Un regard artistique sur les terroirs de Bourgogne
Profondément inspiré par les paysages, les vignobles et le patrimoine viticole bourguignons, Patrick Hardel crée des œuvres lumineuses et modernes qui rendent hommage aux terroirs de la région. Ses créations sont aujourd’hui exposées dans de nombreux établissements et collections privées en France.
Une exposition à découvrir en juillet
À travers cette exposition, le Casino JOA de Santenay confirme sa volonté de faire vivre la culture au sein de son établissement. Les œuvres sont visibles librement aux horaires d’ouverture du casino jusqu’au 31 juillet.
Plus d’informations sur l’univers de l’artiste : https://hardel-creation.com/
Informations pratiques
- Exposition : du 3 au 31 juillet
- Lieu : casino JOA de Santenay
- Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi et dimanche : de 9h à 2h. les vendredis, samedis et veilles de jours féries : de 9h à 4h.
- Accès : entrée sur présentation d’une pièce d’identité
Casino JOA de Santenay
À 25 min de Chalon-sur-Saône, 50 min de Dijon
9 Avenue des Sources,
21590 Santenay
Tél. 03 80 26 22 44
Publi-information Serge DUNAND
[email protected]
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