Agglomération chalonnaise
Tchoupy : le petit mâle indépendant au caractère affirmé. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais
Par Nathalie DUNAND
Publié le 08 Juillet 2026 à 15h59
Chaque semaine, Info-chalon.com vous propose de découvrir l'un des pensionnaires du refuge SPA du Chalonnais, à Châtenoy-le-Royal. Cette semaine, partons à la rencontre de Tchoupy, l’intrépide explorateur qui n'attend plus qu'un foyer pour poursuivre son histoire.
Tchoupy, petit mâle indépendant au caractère affirmé
Le joli Tchoupy, né en août 2021, est un minou intrépide qui croque la vie avec assurance. Loin d'être un grand timide, c'est un petit explorateur curieux et affirmé qui aime mener sa vie comme il l'entend. S'il apprécie la présence de ses humains, Tchoupy est un esprit libre et indépendant qui aime par-dessus tout sa tranquillité et ses moments de calme bien à lui.
Le foyer idéal :
Pour qu'il se sente pleinement épanoui, Tchoupy recherche une famille où il pourra être votre seul et unique compagnon, car il ne souhaite pas partager son foyer ni avec des chiens ni avec d’autres chats. Il sera ravi de côtoyer des enfants, pourvu qu'ils soient respectueux de son repos. Sa nouvelle vie, il l’espère dans une charmante maison à la campagne, terrain de jeu parfait pour ce petit baroudeur qui rêve de grand air et de sérénité.
Tchoupy est castré, identifié et vacciné.
SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest-L’Henry
Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal
Tél. : 03 85 87 90 01
Site : spa-chalon71.fr
Mail : [email protected]
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