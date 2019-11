La belle surprise de Guillaume Warmuz à l'Entente sportive Mellecey-Mercurey

Pas tous les jours qu'en division départementale, un ex-joueur professionnel passé par le RC Lens, l'AS Monaco ou le Borussia Dortmund vienne donner la main dans les cages.

Ce week-end, l'équipe première de l'ASMM rencontrait "Les Flamboyants" sur la pelouse de Crissey. Faute de gardien titulaire, absent pour raison de santé et son remplaçant retenu de son côté, Antoine Beselgo, coach de l'équipe a posé la question à Guillaume Warmuz, si d'aventure un remplacement l'intéressait. Et c'est une vraie surprise que ce dernier a réalisé en prenant une licence de joueur à l'ASMM, lui qui encadre régulièrement les gardiens de l'équipe U9 du club de la Côte Chalonnaise. Grâce à sa prestation et la sortie d'un pénalty, l'équipe première de Mellecey-Mercurey s'est imposée à Crissey sur le score de 2 à 1, confortant sa place de leader avec 8 victoires en 8 matchs joués, pour cette équipe évoluant en départementale 3, coachée ce week-end par Olivier Touchard et Christophe Legros (gardien titulaire à qui info-chalon.com souhaite un prompt rétablissement). En attendant, tous ont pu apprécier la sympathie d'une belle figure du football français qui a fait les grandes heures du RC Lens.

Laurent Guillaumé