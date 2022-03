Aménagement de l'entrée sud de Chalon - "Je vous annonce que ca va être compliqué de circuler à compter de juin"

Et parmi ces dossiers, figure en bonne place, celui de l'aménagement de l'entrée sud de Chalon-sur-Saône. A priori, le message du Président du Grand Chalon ce mardi soir, était sans ambiguité possible, "je vous annonce que ca va être compliqué de circuler à Chalon-sur-Saône à compter du mois de juin" a lancé Sébastien Martin. Difficile de traduire autrement l'annonce faite ce mardi soir devant 200 chefs d'entreprise, invités à participer au Grand Chalon Business Dating, dans les salons du Colisée.

Comme évoqué précédemment sur info-chalon.com (lire notre article), les travaux sur la partie entre la zone Californie et le Pont des Dombes vont débuter en juin. Une reprise du front de Saône qui va durer une dizaine de mois dans cette première tranche. "Il y aura de l'alternat et des travaux de nuit mais ça ne va pas être facile" a prévenu Sébastien Martin. La deuxième tranche, à savoir celle entre le Pont des Dombes et l'Usinerie interviendra plus tard, avant de faire la jonction avec les travaux menés par la ville de Chalon sur Saône, sur les quais. A terme, l'intégralité du front de Saône entre la zone Californie et l'Espace Nautique aura été réalisé.

L.G