Massif de la Tour du Doyenné : Remerciements aux agents du service des Espaces Verts

Mercredi 18 mai, à 16h, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, entouré d’Evelyne Lefebvre, Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Romuald Sutter, Responsable du Service des Espaces Verts et de Bruno Cottier, Technicien Espaces verts, a chaleureusement remercié les agents du service qui ont œuvré pour la plantation du nouveau massif de la Tour du Doyenné.

Ayant pour thématique cette année ‘La fête foraine’ afin de rendre hommage aux forains qui ont fait, de Chalon-sur-Saône, la Capitale française de la fête foraine, ce massif qui fait la fierté des chalonnais mais aussi des agents des Espaces verts, comptera 24 000 plants lorsqu’il sera totalement terminé. A ce jour, ce sont 17 000 plants qui ont été mis en place. Au total, de la préparation du terrain à la mise en place des plants, ce massif de 380m2 aura nécessité 750 h de travail. Il faudra attendre un peu pour que les plantes s’adaptent et s’épanouissent pour donner toute la dimension à ce massif coloré.

On notait également la présence de René Hayoun, Président de l'Union intersyndicale des entreprises foraines de France et Eric Cicéron, Président départemental de l’UDAF (Union Défense Active Foraine), à l’origine du dépôt de dossier à l’UNESCO pour faire reconnaître la "culture vivante de la fête foraine et l'art des forains" patrimoine culturel immatériel. René Hayoun a remercié le geste de la municipalité « qui solidifie plus encore les rapports entretenus avec les forains. Chalon-sur-Saône est une ville festive et son Maire nous soutient. », il a indiqué que d’autres municipalités soutiennent également les forains, avant de poursuivre : « Merci pour cet emblème. On est là pour animer et perpétuer la tradition populaire. Merci Monsieur le Maire d’être notre ami ». Eric Cicéron a ensuite pris la parole pour rendre hommage aux maires qui soutiennent le dépôt de candidature auprès de l’UNESCO, l’Union Foraine Européenne mais aussi le Musée des Arts Forains, le MUCEN… La cérémonie de remerciements s’est conclue par un goûter offert par la Mairie aux agents du service des Espaces Verts.

