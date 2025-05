Lions Alzheimer a proposé une seconde semaine de vacances à des couples « aidant-aidé »

Au vu des besoins et de la réussite de la session expérimentale menée en 2024, Marguerite Thura, Déléguée Lions Alzheimer au District Centre-Est du Lions Club, a décidé cette année d'organiser 2 sessions, dont la première s'est déroulée fin avril (voir notre article).

Ces séjours, baptisés Evalions (pour EVAsion LIONS), ont pour objectif de permettre aux « aidants » de retrouver de la sérénité et de partager leur vécu avec d'autres personnes, confrontées aux mêmes difficultés. Pendant ce temps là, les «aidés » sont confiés au personnel médico-social du Château de Jully-les-Buxy. Les accompagnants ont pu profiter d'animations diverses et variés, organisées par des membres des Lions club locaux, comme la visite du musée Niepce, des séances d'assouplissement, la visite de Buxy et son vignoble, des animations musicales, ...

Comme l'a dit Marguerite Thura lors de la synthèse de ce séjour, qui s'est déroulée vendredi dernier, « l'aidant, c'est la compagne/le compagnon de tous les jours, et ce 24h/24. Et aider un proche en perte d'autonomie est tout sauf évident! Car cela représente un coût financier, mental et physique, qui peut rapidement mener à l'épuisement. D'où un besoin de pouvoir souffler de temps en temps.» .

Elle a par ailleurs souhaité remercier tous ceux qui l'ont soutenue, moralement, matériellement et financièrement, dans la réalisation de ce projet : la Sénatrice Marie Mercier, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon sur Saône et Bruno Legourd, Premier adjoint, Pascal Chapelon, Agent général Axa et François Etienney, vice-Gouverneur du district Centre-Est Lions.

Elle a aussi associé à ces remerciements, Myriam Legros, la Directrice de la Maison des petits frères des pauvres, ainsi que tout le personnel, pour leur gentillesse et leur bienveillance. Elle a aussi manifesté sa reconnaissance aux Lions Club, qui ont parrainé le séjour des couples, qu'ils avaient invités: Lons Lédonis, Besançon Lumière, Beaune, Pays du Chatillonnais, Chalon Doyen, Chalon Saocouna et Mercurey Côte chalonnaise .

Puis, Marguerite Thura a terminé son intervention par un clin d’œil destiné à un couple, Lucie et Henry, tous deux âgés de 93 ans et qui ont fêté leur 69ème anniversaire de mariage pendant le séjour.

Et le mot de la fin est revenu à Henry, qui a remercié toutes les parties prenantes : « On va malheureusement quitter cette maison de la gentillesse de la famille. Mais on est arrivés à Jully courbés par la fatigue et on en repart redressés ! »

Pour tout don ou renseignement : Marguerite Thura ([email protected])

