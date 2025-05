LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Concrètement , il ne se passe rien sauf à passer son temps à justifier le déclin" pour le candidat indépendant, Alain Cadiot

Avec Angie Fuente sa suppléante, le candidat indépendant Alain Cadiot, qui s'était confié à info-chalon.com, il y a quelques mois, repart pour cette législative partielle.

Pour cette nouvelle élection pour cette partielle… Est qu'Alain Cadiot a tiré des enseignements de la précédente campagne ? "Oui bien sur, et quels enseignements ! La Saône et Loire doit lutter contre le RN car elle ne veut pas s'engager réellement sur cette voie là. Les gens sont simplement excédés par l'immobilisme passif de tous nos politiques actuels. Concrètement , il ne se passe rien sauf à passer son temps à justifier le déclin" lance l'ancien médecin militaire, agacé de constater les inerties permanentes.

"Les Saône et Loirien ne sont ni aveugles ni sourds et ils savent s'informer. Ils savent que je suis le seul à proposer le mandat unique sans carriérisme. Ils en ont assez de cet enlisement carriériste qui ne produit rien" rajoute celui qui espère jouer son rôle d'outsider au meilleur des moments, d'autant plus dans un contexte abstentionniste élevé.

"Je suis un atypique, un bozon de la politique"

"Je suis dans le champ de la parole libre et du bon sens mais sans ignorer les défis économiques. Le droite gauche au final c'est toujours des coups à prendre. Et les technocrates ça sera des coups de tête".

A celles et ceux qui hésitent encore, Alain Cadiot appelle à la mobilisation, " il faut voter pour une rénovation en profondeur de la vie politique. Le mandat unique sans carriérisme en est le garant. L'abstention est le fleau d'une démocratie qui ne se reconnait plus dans ses élites mais je leur propose de redécouvrir une saveur inattendue : le mandat unique."

Dont acte...

Laurent GUILLAUMÉ