Après le coup de gueule du maire de Farges-les-Chalon sur la suppression de la boite postale communale, l'association des maires ruraux monte au créneau

Réaction suite à l’article paru le jeudi 15 mai sur Info-Chalon concernant la suppression d’une boite aux lettres sur la commune de Frages-Les-Chalon.



Non à l’accélération du retrait des boites aux lettres de rue sans concertation.

Depuis quelques mois je suis sollicité par de nombreux maires du département qui reçoivent un simple courrier « d’information » de la Poste leur indiquant le retrait imminent d’une ou plusieurs boites aux lettres (BAL) sur le territoire de leur commune. Le dernier cas représentatif de cette situation est celui de la commune de Farges-Les-Chalon qui a mobilisé son maire Sylvain Dumas, et une partie de ses administrés concernés par ces nouvelles dispositions prises par la Poste. En tant que Président de la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale (CDPPT), je tiens à mettre en évidence le manque de dialogue et de concertation de la Poste à destination des maires sur cette question.

Sans nier le fait que lesdites boites aux lettres sont aujourd’hui moins utilisées que par le passé, conséquence directe de la baisse de volume du courrier traité par la Poste (divisé par 3 en quinze ans), il n’en demeure pas moins que sur certains territoires, il est utile de prendre en compte les spécificités locales. Les personnes les plus vulnérables (personnes âgées) avec des difficultés de mobilité ou éloignées du numérique ne doivent être les premières à faire les frais du nouveau maillage des boites jaunes que la Poste veut mettre en place. Démarche qui n’est d’ailleurs pas en corrélation avec ses annonces où elle dit vouloir apporter sa contribution à la lutte contre la fracture dans les territoires et accompagner les plus fragiles en réduisant les exclusions.

En février dernier, j’ai participé en tant que membre de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF), à une réunion avec Philippe Wahl, Président du groupe la Poste. A cette occasion la position retenue par le groupe sur la question des boites jaunes était la suivante : « La Poste veut un dialogue avec les maires sur ces boites aux lettres, il est nécessaire de discuter avec eux pour voir si on maintient ou si on déplace par exemple une ou des boites en fonction des circonstances locales ».

C’est dans ce contexte, que demanderai lors de la prochaine réunion de la CDPPT71, qui rassemble les représentants des élus, de la Poste et de l’Etat que soient strictement appliquées en Saône et Loire les consignes telles qu’elles ont été définies par les instances dirigeantes du groupe à Paris.

J’encourage tous les maires qui sont concernés par ces problématiques de retrait de boites aux lettres à faire remonter leurs difficultés auprès le l’AMR71 et de l’AMSL afin que je puisse porter le sujet sur la table des discussions avec la Poste et l’Etat chaque que fois nécessaire.

Marc Labulle, Président de la CDPPT,

Vice-Président de l’AMR71,

Maire de Cheilly les Maranges.