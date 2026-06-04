Ils font le territoire : Jean-François PATTIER (président et bénévole depuis 30 ans à l’AMEC) se prête au jeu du questionnaire façon Proust

Questions courtes, réponses sincères. Qu’ils soient discrets ou engagés publiquement, Infochalon invite ses lecteurs à découvrir la face plus personnelle de celles et ceux qui font la vie locale.

*L’AMEC (Association Médico-Éducative Chalonnaise), née en 1959, est une association qui accompagne vers la vie sociale des enfants et adultes en situation de handicap mental.

Aujourd’hui, Jean-François PATTIER, président de l’AMEC*, accepte de répondre à nos questions.

Votre mot préféré ?

La loyauté.

Celui que vous détestez ?

Le pire, à mon sens, est l’égoïsme.

Votre principal trait de caractère ?

Je suis un impulsif raisonnable. Dans un premier temps, j’affirme, puis ça se décante et j’atténue mon propos ou mon idée.

Votre principal défaut ?

Je suis un peu entêté.

Ce qui vous rend heureux ?

Que les gens soient heureux. Dans nos établissements et services, je côtoie des adultes et des enfants qui ont la mauvaise part de la vie ; et quand je les vois sourire, être heureux, il n’y a rien qui me fasse plus plaisir !



Ce qui vous met en colère ?

Beaucoup de choses ! Je trouve qu’on a perdu un peu le sens de l’humain, on s’éloigne de la fraternité. Tout est traité avec des équations, des tableaux Excel. Les réponses « d’en haut » sont celles de technocrates qui se cachent derrière des mots, parfois déconnectés de ce que vivent nos résidents. Toutes ces façons-là me hérissent.

Votre plus grande peur ?

C’est de ne pas trouver de successeur à la présidence de l’AMEC. Les réponses sont souvent les mêmes : Je voudrais bien, mais j’ai des activités, de la famille… Or, nous avons tous des activités et de la famille.

Votre plus grande fierté ?

L’excellent travail qui est fait dans nos établissements et services. Ça, c’est reconnu et c’est ma fierté.

Le talent que vous aimeriez avoir ?

Faire de la musique ! Je suis un amateur d’orgue.

Le lieu où vous vous sentez bien ?

Notre maison familiale, dans la Vallée des Vaux. Nous y sommes bien, et c’est un privilège.



Votre occupation favorite quand vous ne travaillez pas ?

L’hiver, c’est la lecture. Je suis un passionné d’histoire.

L’été, j’aime jardiner et cuisiner.

Une personne qui vous inspire (connue ou non) ?

Depuis tout jeune, je suis fasciné par le Général de Gaulle. J’ai lu ses Mémoires et nombre de livres écrits sur lui. Le militaire, le politique, le visionnaire… On met ce personnage à toutes les sauces, mais je trouve qu’il est véritablement fascinant. J’ai découvert il y a quelques années que, comme moi, il a eu une fille en situation de handicap – précisément le même handicap que ma fille.

Votre devise ou phrase préférée ?

On va finir par y arriver ! (le fameux « On va ben y gôner » de chez nous). Il ne faut pas se décourager. Même si on n’arrive pas au résultat espéré, on s’améliore. Il faut être tenace.



Infochalon en un mot ?

Un média très facile d’accès.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Plus d’infos :

AMEC : https://www.amec.asso.fr/lassociation/

Les questionnaires déjà parus :

ILS FONT LE TERRITOIRE : Anne BONNIAUD, Lorena-SPA-Chalonnais, Camille MONNOT-Croix-Rouge-71, Brigitte Caillet-Ailes-Aident, Clément MUGNIER, Christian PERRIN-asso APLS, Aurélien GOUSSARD-asso Pèse-plume, Damien-SALEY, Gilles PLATRET, Laurent CHAULIAC, Janick LECONTE, Emmanuel MARÉCHAL, Sandra CLÉAUX, Thierry BERTHEAU, Rémi, Aurore, productrice sur les marchés, Haquime MIAL